Lil Nas X se confie sur son homosexualité

Un témoignage fort.

L'année dernière, Lil Nas X a fait quelque chose qu'il ne pensait jamais faire : son coming out. Dans une interview donnée au Guardian, il est revenu sur ce moment et sur ce que cela a changé dans sa vie. "La vérité est que je prévoyais de mourir avec mon secret", a-t-il confié. "Mais cela a changé quand je suis devenu Lil Nas X."

Aujourd'hui justement, son statut de star mondiale, sa personnalité et son courage, car il en faut pour avouer son homosexualité dans un monde aussi dur que le rap, le pousse sur le devant de la scène et lui confère un rôle prépondérant pour la communauté. Il le sait et il l'assume. "Je représente à 100% la communauté LGBT", explique-t-il "mais je ne veux pas les encourager à faire quelque chose qu'ils ne veulent pas faire, surtout s'ils sont au collège ou au lycée parce que je sais que c'est super dur." Lui montre l'exemple en quelque sorte en multipliant les tenues excentriques lors de ses passages sur les tapis rouges mais n'oblige personne à faire la même chose. "C'est bien plus facile pour moi, je ne dépend de personne. Personne ne peut me virer de la maison ou me traiter de m*rde" même si comme il l'explique au journal anglais, la discussion avec son père a été "éprouvante" et qu'il ne parle plus à sa mère. "Ma famille le sait maintenant. Mais ce n'est pas quelque chose dont nous parlons. Personne ne me demande si j'ai un petit-ami..." Une situation que Lil Nas X aimerait améliorer. "On doit pouvoir trouver un juste milieu entre savoir avec qui je couche et ne pas en parler du tout." Le combat continue.