Tory Lanez : Instagram s'explique sur son bannissement

Par la voix de son PDG en personne.

Comme il l'avait fait avec Booba, le PDG d'Instagram a expliqué pourquoi le réseau avait débranché la "Quarantine radio" de Tory Lanez alors que le rappeur canadien venait de battre un record avec plus de 300 000 spectateurs en simultané sur son live.

Hier, Tory Lanez criait à l'injustice alors qu'Instagram lui avait interdit de diffuser en live et stoppait donc de fait son émission de plus en plus populaire "Quarantaine Radio". Aujourd'hui, le rappeur a eu des réponses à ses questions de la part du réseau, par la voix de son directeur en personne, Adam Mosseri, qui a expliqué lors d'une interview avec The Shade Room pourquoi Instagram avait pris cette décision. Et on se doutait de la réponse : il y avait trop de contenus à caractère sexuel...

"Radio Quarantine" est géniale, on peut remercier Tory Lanez pour ce programme. Les lives ont été formidables, les échanges avec les fans ont été formidables mais vous ne pouvez pas voir de nudité sur Instagram. Cela fait partie de nos règles de communauté et nous ne pouvons pas faire d'exception. Sur quelques-uns de ces lives, il y avait de la nudité, nous avons donc dû les arrêter. Nous devons tous respecter les règles sinon cela ne sert à rien d'en avoir ! Mais je suis fan de Tory Lanez et sa 'Quarantaine Radio" alors j'espère son retour pour bientôt, mais sans nudité..."