6ix9ine fait encore des siennes sur Instagram

Le troll est définitivement de retour !

C'est plus fort que lui. Il se sait surveiller, il sait que son accès aux réseaux sociaux doit respecter des règles, mais 6ix9ine ne peut s'empêcher de jouer au troll. Son dernier "exploit" en date ? Il a changé sa photo de profil sur Instagram. Jusque-là rien de grave me direz-vous. Sauf si la photo est un dessin le représentant assis sur un piège à rats, souriant et mangeant du fromage... Rat, c'est aussi comme ça qu'on appelle les balances. Si 6ix9ine ne manque pas d'autodérision, ce genre d'humour pourrait finir par se retourner contre lui.

Surtout qu'il a aussi changé sa biographie. Aujourd'hui, on peut y lire :

"Pourquoi tout le monde m'appelle un "snitch" (une balance) ? J'ai manqué quelque chose... ?"

Ce n'est que sa deuxième sortie sur les réseaux sociaux, c'est déjà son deuxième "foutage de gueule". Plus tôt cette semaine, pour sa première publication sur Instagram depuis sa libération, le rappeur aux cheveux arc-en-ciel avait demandé si on avait besoin de lui sous un post expliquant que le maire de Los Angeles voulait qu'on dénonce les société qui faisaient travailler leurs salariés. Tekashi proposait de "venir à la rescousse". Ironie quand tu nous tiens !

Pourtant, ses deux avocats sont déjà intervenus pour dire que ses interventions sur les réseaux sociaux devaient être mesurées et étaient encadrées par le gouvernement qui le surveillait. Clairement, 6ix9ine ne les écoute pas une seule seconde ou se moque royalement des règles édictées par la justice concernant son utilisation des réseaux... Le troll vous salue bien !