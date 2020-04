YoungBoy NBA vs Kodak Black : le clash de plus en plus violent

Le beef entre les deux artistes atteint un point culminant.

YoungBoy NBA est actuellement dans la tourmente, même si c'est à son corps défendant. Sa petite-amie actuelle, la fille du boxeur star Floyd Mayweather a été arrêtée pour avoir poignardé l'ex du rappeur, également la mère d'un de ses enfants. Kodak Black, pourtant derrière les barreaux, a profité de cette histoire pour relancer le beef qui l'oppose à YoungBoy avec une certaine délectation et une certaine violence.

Kodak Black, bien qu'emprisonné, reste au centre du rap jeu. Hier, il annonçait la sortie d'un nouvel album et depuis qu'il a eu connaissance de l'imbroglio autour de YoungBoy NBA, il s'est jeté sur l'affaire comme un mort de faim, accusant le rappeur de coopérer avec la police avant de carrément le menacer. Depuis, les deux rappeurs échangent des insultes sur les réseaux sociaux et NBA a même sorti un diss track en urgence afin de régler ses comptes.

L'inimitié qui lie les deux rappeurs dure depuis des années et les derniers soubresauts ne sont que la suite logique de la haine réciproque qu'ils se vouent. A un moment donné pourtant, ils ont collaboré ensemble mais leur amitié s'est rapidement détériorée au point de se transformer en clash. On a essayé de vous en retracer les grandes lignes.

Tout commence en août 2017 quand Kodak sort le morceau "Time Never Mattered". Sans qu'il ne soit jamais évoqué, tout le monde y a vu une attaque envers YoungBoy NBA notamment dans les lyrics suivants : But I hope that I don’t go broke again, nigga I’m killin’ young babies/Kodak never goin’ broke again, nigga you a free agent.”

En novembre 2018, nouvel épisode de la saga. Un des artistes proches de YoungBoy NBA, Quando Rondo est filmé en train de brûler du merchandising du label de Kodak, Sniper Gang. En réponse, l'entourage de Kodak met le feu à une chemise Never Broken Again LLC et menace directement Quando Rondo.

En octobre 2019, on ne touche plus aux affaires mais à la famille. YoungBoy a été aperçu avec l'ex-petite-amie de Kodak Black alors que deux semaines avant, elle laissait encore des messages amoureux sur ses réseaux.

En novembre 2019, de souterraine, la guerre devient ouverte. Alors que Kodak Black est condamné à 46 mois de prison, YoungBoy envoie le titre “Letter 2 Kodak", dans lequel il s'adresse directement à son concurrent et se moque de lui. Il écrit : "Kodak locked up and I miss him so I’ma send a kite.” ("Kodak s’est enfermé et il me manque donc j’envoie un cerf-volant")

4 avril 2020 : Kodak Black intervient dans le drame survenu dans la maison de YoungBoy NBA où sa copine actuelle a poignardé une de ses ex. Dans les commentaires d'un article sur le drame, il écrit que NBA coopère avec la police et que c'est une m*rde, on résume, évidemment. A partir de là, on assiste à une accélération du beef entre les deux artistes puisque YoungBoy a répondu à ces accusations dès le lendemain en insultant purement et simplement Kodak Black lors d'un live sur Instagram dont on vous passera les termes.

Enfin, le 6 avril 2020, on est quasiment arrivé au pic du clash puisque les deux rappeurs échangent photos sur photos et insultes sur insultes. Kodak Black s'est même fendu d'un appel partagé par DJ Akademiks dans lequel il menace ouvertement YoungBoy NBA tandis que ce dernier a mis en ligne de nombreux mèmes qui dénigraient Black.