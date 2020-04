Lacrim : son incroyable transformation physique !

Lacrim est comme tout le monde. Durant le confinement, il fait du sport. Et comme les possibilités sont limitées, il semble que le rappeur du 94 se concentre sur la musculation. Il a récemment posé une photo sur Instagram qui montre son nouveau corps, très musclé. Quand on se rappelle du Lacrim d'il y a quelques années, la transformation est impressionnante !

Bon, évidemment, ce n'est pas en trois semaines qu'il a pu obtenir un tel résultat. Il lui a certainement fallu beaucoup de travail et beaucoup d'heures à suer dans une salle de sport pour réussir cette transformation. Mais il peut être satisfait, le travaille paie ! Il y a quelques jours, il partagé une photo de lui qui montre son "nouveau" corps. On vous laisse juger le résultat...

On ne sait pas si c'est "un fumier de haut standing" comme il le dit en légende mais la transformation est assez remarquable. D'ailleurs, lui-même ne s'est pas privé de partager en story un montage qui montre le Lacrim d'avant et celui d'aujourd'hui. L'avant/après est assez frappant !

C'est aussi sur Instagram qu'il partage régulièrement des vidéos dans lesquelles on le voit travailler à la salle ou en train de cuisiner des repas sains. Il faut croire que tous les efforts de Lacrim paient si on en croit la taille des ses bras et de ses pectoraux ! Après un passage dans la série à succès "Validé" et une apparition sur la bande-originale de celle-ci, c'est un Lacrim en forme qui s'apprête à attaquer la seconde moitié de l'année 2020 !

D'ailleurs, comme pour confirmer qu'il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, la vidéo qui suit l'image de son nouveau corps, le montre en train de faire des pompes.