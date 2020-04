6ix9ine : le troll est de retour sur les réseaux sociaux

Il a ironisé sur la dénonciation...

Quand il a été libéré de prison parce que son état de santé était potentiellement un problème durant l'épidémie de coronavirus, une des avocates de 6ix9ine avait expliqué que le rappeur avait le droit de refaire de la musique et d'intervenir sur les réseaux sociaux, à condition que ça soit de bon goût. Son retour sur le Net s'est fait hier mais on a un doute sur le fait que sa publication soit réellement de bon goût puisqu'il a ironisé sur les balances et la dénonciation...

6ix9ine n'a pas mis longtemps à faire son retour sur les réseaux sociaux et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas forcément fait dans la discrétion. En effet, au lieu, par exemple, de donner des nouvelles de sa santé ou d'exprimer ses sentiments ou son ressenti après sorti de prison, il s'est mis direct dans la position du troll qu'il a toujours été en ironisant sur les balances.