YNW Melly : malade du coronavirus, peut-il être libéré ?

Avec la jurisprudence 6ix9ine.

6ix9ine a été libéré parce que sa santé était en danger à cause de la pandémie de Covid-19 qui ravage les établissements pénitentiaires des Etats-Unis. Un autre rappeur sous les barreaux, testé positif lui, pourrait-il aussi sortir de prison ? Cela risque d'être quand même un peu plus dur car YNW Melly est accusé d'un double meurtre.

Alors que T.I. a demandé à ce que Kodak Black bénéficie du même régime que Tekashi qui a été libéré parce qu'il courait le risque de développer la maladie en restant derrière les barreaux, un autre rappeur pourrait peut-être aussi bénéficier de cet aménagement de peine. Il s'agit de YNW Melly qui a été testé positif au coronavirus. Le problème, c'est que le rappeur floridien est accusé tué d'avoir deux personnes ce qui rend une telle décision beaucoup plus délicate. Pour autant, le rappeur et son équipe juridique ont demandé sa libération comme l'explique ce post Instagram.

“Il va remplir une demande de libération conditionnelle dans l’espoir d’obtenir de meilleurs soins du fait qu’aucune prison n’est préparée pour faire face à ce nouveau virus. Il attend votre soutien et espère se remettre rapidement…"

Sur son compte Instagram, on peut aussi voir une coupure de presse sur la situation de deux détenus de la prison du comté de Broward eux aussi malades alors que rien ne le laissait présager puisqu'ils n'avaient aucun signe et qu'ils avaient dépisté. Tout ça pour montrer que la maladie se propage très rapidement derrière les barreaux, que YNW Melly est en danger et surtout que les autorités sont très préoccupées. Dans ce même article, la porte-parole du bureau du procureur de l’État de Broward a déclaré: "Nous sommes très préoccupés par la possibilité que cela se produise et c’est pourquoi nous travaillons avec les tribunaux et le barreau de défense pénale pour libérer les délinquants non violents." Le problème pour YNW Melly c'est qu'il est considéré comme violent car accusé de deux meurtres. Même malade, il n'est pas certain qu'il puisse obtenir un régime de faveur.