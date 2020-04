50 cent se moque des "vieux"

Retirez-lui Instagram !

Déjà qu'en temps normal, 50 Cent est un acharné des attaques sur Instagram, là, en période de confinement alors que tout le monde doit rester chez lui, on ne le retient plus. En début de semaine, il s'en est de nouveau pris à Jim Jones puis à Maino. Le voilà maintenant ironisant sur les artistes à la barbe grise. Pourquoi ? Parce que c'est 50 Cent. On ne voit pas d'autre réponse...

Vendredi 3 avril, Fifty a donc partagé des photos de Diddy, du comédien Kevin Hart et de la légende de la NFL, Deion Sanders. Sur ce cliché, les trois hommes portent une barbe grise. En même temps, qui se rase tous les jours en période de confinement ? Et puis, Hart va avoir 41 ans, Sanders en a 52 et Diddy a fêté ses 50 ans en novembre dernier. Quoi qu'il en soit, ça a bien fait rire 50 Cent qui a écrit : "Ils ont vieilli durant la quarantaine. LOL".

Se moquer des gens sur Instagram est devenu comme un seconde nature pour 50 Cent. L'espace d'un instant, à la mort de Kobe Bryant, il avait promis d'arrêter. Il a tenu quelques heures et puis son clavier l'a démangé et il est retombé dedans, comme un drogué qui aurait du mal à se sevrer. Mais, parfois, cela sert à quelque chose comme lorsqu'il s'en prend à Donald Trump. Et on n'est pas loin de penser que même si son côté troll est amusant, il est bien plus utile quand il prend la parole sur des sujets de société.