T.I. veut que Kodak Black soit libéré comme 6ix9ine

Une demande étonnante.

Il était certain que la libération de 6ix9ine n'allait pas passer comme une lettre à la poste, même si c'est pour protéger sa vie, mise en danger en raison de l'épidémie de coronavirus qui se propage dans les prisons américains. T.I. qui pensait que le rappeur aux cheveux arc-en-ciel pouvait refaire dans le game et serait même le bienvenue veut que Kodak Blak soit lui aussi libéré.

Et c'est une surprise tant la situation a été tendue ces derniers temps entre T.I. et Kodak Black qui ont un passé commun mouvementé et ont même échangé des diss tracks. Mais il semble que la nouvelle de la libération de 6ix9ine ait ulcéré le rappeur d'Atlanta qui a demandé que le principe de précaution qui vaut pour Tekashi et sa santé soit aussi appliqué à celle de Kodak Black.

Kodak purge actuellement une peine de 46 mois de prison pour avoir été reconnu coupable de possessions d'armes à feu et il est assez étonnant de voir T.I. le défendre aujourd'hui alors qu'il avait un des premiers à réagir au propos de Black sur la femme de Nipsey Hussle. Il avait en effet annoncé juste après l'assassinat du rappeur de Los Angeles qu'il comptait la séduire. La situation avait ensuite rapidement dégénérée et chacun a sorti des diss tracks où il insultait l'autre ou sa famille. Et pourtant T.I. juge que la situation n'est pas équitable entre un rappeur qui a balancé tout le monde et un autre qui a reconnu sa culpabilité. L'un est dehors, l'autre pas. Cette injustice ne plaît pas à T.I. qui le fait savoir.