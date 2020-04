6ix9ine : officiellement libre, il va refaire de la musique

A domicile, il pourra travailler.

Ce jeudi 2 avril 2020, 6ix9ine est officiellement sorti de prison. Il a été libéré en raison de l'épidémie de coronavirus qui sévit aux Etats-Unis et particulièrement dans le système carcéral. Asthamatique, le rappeur de Brooklyn a été autorisé à terminer sa peine chez lui, assigné à résidence. Il a aussi autorisé à refaire de la musique.

Tekashi est donc rentré chez lui. C'est la fin d'un long feuilleton judicaire où, si l'on veut résumer, il a balancé tout le monde pour ne pas passer le restant de sa vie en prison. Condamné à deux ans fermes quand même, il n'aurait dû sortir que le 2 août 2020. Mais l'épidémie de Covid-19 est passée par là.

Beaucoup de questions se posent quant à la suite. La première, celle qui est sur toutes les lèvres, c'est de savoir comment vont réagir les membres de son ex-gang, les Nine Trey Bloods ? Quant à la deuxième, on se demande si 6ix9ine va se remettre à faire de la musique et quand va-t-il le faire ? Si on n'a pas vraiment de réponse à la première, il semble que la réponse soit oui pour la seconde, et vite.

Complex a posé la question à l'une des avocats du rappeur, Dawn Florio et celle-ci a été sans équivoque : "Oui, il a le droit de sortir de la musique". Rappelons que durant son incarcération, il a avait signé un contrat de 10 millions de dollars avec le label 10K Projects. Et c'est exactement dans ce sens qu'il va aller. "Il a eu une avance de la part de 10K Projects, il va donc travailler là-dessus puisqu'il doit sortir un album en anglais et un autre en espagnol." Et si on en croit son avocat, cela ne tardera pas.

Juste avant son entretien avec Complex, Dawn Florio a justement eu une discussion avec l'avocat qui s'occupe de la carrière de 6ix9ine et de la partie artistique qui planifie déjà son retour. "Nous essayons de voir comment cela peut fonctionner au niveau de la logistique. C'est rendu encore plus compliqué en raison du coronavirus parce qu'on ne veut pas que n'importe qui vienne installer un studio sur son lieu de résidence."

6ix9ine a aussi le droit d'utiliser les réseaux sociaux, tant que cela reste "de bon goût".