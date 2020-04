Tory Lanez et Drake battent un record sur Instagram Live !

Les Canadiens détrônent Taylor Swift !

Drake a rejoint Tory Lanez hier alors qu'il était en plein Instagram Live avec son émission "Quarantine Radio". Ensemble, les deux rappeurs canadiens ont fait explosé les compteurs et battu le record de connexions jusqu'ici détenu par Taylor Swift. Ils ont réuni 315 000 spectateurs en simultané sur Instagram !

Depuis le début du confinement, Instagram Live est l'espace d'expression et de liberté des stars de la musique. Ils y font des concerts, des battle de prods, des DJ sets ou anime des émissions. C'est le cas de Tory Lanez qui a lancé le concept de ""Quarantine Radio" où il passe de la musique et invite des célébrités à participer à son show, comme Bryson Tiller, Chris Brown, DMX, Megan Thee Stallion, Young Thug. Il s'y envoie aussi de gros shots de tequila et c'est aussi le lieu de concours de twerk sauvages. Chaque show attire environ 150 000 spectateurs, un sacré chiffre ! Et si Drake est venu se joindre à son compatriote et battre ainsi un record, le public le doit à... Chris Brown !

"Je suis ici via Chris Brown" a expliqué Drake. "J'étais au lit quand on téléphone a sonné. Breezy était en direct !" Il a ensuite rappeler le message des autorités à savoir rester chez soi pour ne pas attraper le virus et a conclu en prenant une photo. Ce passage d'environ 3-4 minutes a attiré 315 000 spectateurs, le double de d'habitude !