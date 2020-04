6ix9ine libéré : Twitter en PLS !

La libération de 6ix9ine a donné beaucoup d'idées aux internautes.

Hier soir, on apprenait que 6ix9ine, qui devait rester en prison jusqu'en août 2020, allait être rapidement libéré pour raisons de santé et parce que l'épidémie de Coronavirus fait rage aux Etats-Unis, notamment au sein du système carcéral. Asthmatique, le rappeur de Brooklyn fait partie des prisonniers en danger. Il a donc été autorisé par la justice à finir sa peine chez lui, assigné à résidence.

Si jamais vous n'étiez pas au courant, sachez que 6ix9ine faisait partie d'un gang, les Nine Trey Bloods et que si sa peine était aussi courte et si sa libération est anticipée, c'est qu'il a balancé autant qu'il a pu tous ses anciens amis gang members. Si la plupart sont maintenant derrière les barreaux, ils en restent néanmoins en liberté et les Twittos se sont régalés à imaginer les possibles réactions de Tekashi à sa sortie de prison, sachant qu'il se sait en danger et qu'il y a sans doute beaucoup de monde qui veut sa peau. Franchement, on ne souhaite évidemment la mort de personne, mais les réactions sont parfois si drôles qu'on a voulu les partager avec vous, surtout que toutes les possibilités sont étudiées...

Il sort, personne ne l'attend car tout le monde l'a lâché...

A priori, 6ix9ine est toujours en prison mais sa sortie est une question d'heures. On image qu'elle se fera plus discrètement...