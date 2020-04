6ix9ine libéré !

Ce n'est pas un poisson d'avril !

Le rappeur 6ix9ine va sortir de prison. Ce sera dans les heures ou les jours qui viennent. Le tribunal a en effet accepté sa libération afin qu'il puisse purger le reste de sa peine à domicile. Asthmatique, Tekashi courait un grand risque en raison de la pandémie de coronavirus qui sévit aux Etats-Unis.

6ix9ine ne sera bientôt plus sous les barreaux. En raison de l'épidémie de coronavirus qui se propage aux Etats-Unis et notamment dans les prisons, il a été déclaré libérable par la justice. On le savait, son avocat avait demandé sa libération anticipée à cause de la pandémie. Il avait aussi demandé à ce que le rappeur de Brooklyn soit assigné à résidence pour le restant de sa peine, prévue jusqu'au 2 août prochain. Dans un premier temps, la justice avait refusé. Il semble que la situation ait évolué très vite puisqu'à peine une semaine après, le rappeur aux cheveux arc-en-ciel est donc libre.

Un des co-accusés, Kintea "Kooda B" McKenzie a récemment été libéré sous caution parce qu'il était danger à cause du Covid-19 en raison de son asthme. Dans sa demande, l'un des avocats de Tekashi expliquait que son client était lui aussi en danger car il est asthmatique et qu'il avait eu une sinusite et une bronchite à la fin de l'année 2019 ce qui l'avait obligé à être hospitalisé. Il semble aussi que le directeur de l'établissement dans lequel il était enfermé ne l'ai pas autorisé à voir un médecin alors qu'il se plaignait d'être essoufflé.

Ce processus, débuté le 22 mars dernier, vient donc d'arriver à son épilogue. Le juge Paul Engelmayer a donc accepté la demande de l'équipe juridique du rappeur qui a donc été libéré pour raison de santé et sera donc assigné à résidence jusqu'à la fin de sa peine.