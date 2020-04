Booba et IAM même combat

Les artistes s'engagent contre le coronavirus.

Alors que tout les oppose, notamment la phrase de Booba dans le titre "B2OBA" sorti en 2008 qui disaient : "NTM, Solaar, IAM, c'est de l'antiquité", IAM et le Duc, les ennemis d'hier deviennent alliés dans la lutte contre le coronavirus et dans la sensibilisation du public.

Beaucoup d'artistes hip-hop, aux Etats-Unis comme en France, se sont engagés dans la lutte contre le coronavirus et beaucoup font passer des messages à leur public, conscients de leur popularité de leur force de frappe sur les réseaux sociaux. B2O a été beaucoup plus loin qu'un simple message puisqu'il a carrément créé une émission "#coronatime" dans laquelle il donne la parole à deux témoins, Ben, un médiateur de la ville de Nanterre mais aussi à Bernard Squarcini, l'ancien directeur des services de renseignement français. Un gros coup qui a eu un immense impact et un acte citoyen notable.

Tout aussi impliqué politiquement que socialement, le groupe IAM a lui aussi fait passer un message de prévention quant au risque d'infection par le Covid-19 tout en martelant le slogan devenu classique : "Restez chez vous". Le groupe marseillais l'a fait avec ses mots, plein de poésie et d'amour et de sensibilité. Akhenaton Kheops et Shurik'N remercient aussi le personnel soignant qui s'occupent des malades et tout ceux qui travaillent à notre bien-être à tous, "tout le secteur alimentaire, les agriculteurs, les éleveurs, les gens qui ramassent nos déchets, ceux qui effectuent nos livraisons et malheureusement, ceux qui n'ont pas de toit". Ils rappellent évidemment l'importance du confinement et l'importance de savourer ce temps passé en famille. Surtout, ils voient déjà plus loin en imaginant la suite.

"Et quand tout ça sera derrière, j'espère que l'on saura en tirer les conclusions et les leçons nécessaires, pour enfin aller de l'avant, mieux s'aimer, mieux se comprendre, mieux s'accepter, c'est encore de ça dont il est question".

Une ouverture vers l'avenir qui semble évidente mais sera-t-on, nous population française, capable de vraiment le faire ? C'est encore une autre histoire...