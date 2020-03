Da Brat parle ouvertement de sa sexualité

Comme la société, le rap évolue dans le bon sens et offre désormais plus de libertés. La preuve avec Da Brat qui a récemment reconnu son homosexualité. Elle explique aujourd'hui pourquoi elle a gardé sa relation avec sa fiancée, Jessica Dupart, secrète.

Après des années de spéculation, Da Brat a finalement confirmé son orientation sexuelle sur Instagram après que sa fiancée, Jessica Dupart, ait surprise la rappeuse avec une nouvelle voiture. Au cours d'une récente interview avec The Ricky Smiley Morning Show, la MC a expliqué pourquoi elle n'avait rien dit plus tôt.

"J'ai toujours défendu la vie privée, en particulier pour protéger les intérêts de l'autre personne impliquée, surtout si elle n'est pas habituée à cette vie et à la façon dont on est scruté. Cela peut vous briser. Moi, ça dure depuis plus de 20 ans, mon armure est épaisse alors j'ai appris quoi dire et ne pas dire.