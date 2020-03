Lizzo et Blueface : le premier couple du confinement ?

Le confinement, c'est aussi la séduction...

Une fois n'est pas coutume, on va ouvrir le carnet rose du rap game. A l'heure où les clashs apparaissent un peu partout, où certains comme Young Chop craquent complètement, il est aussi bon de noter quand il y a des vibes positives. Et c'est exactement ce qui semble se passer entre Blueface et Lizzo qui semblent engagés dans une démarche de séduction l'un envers l'autre sur Instagram.

Dans une interview avec la radio 92,3 LA, Blueface a fait un appel du pied à la chanteuse et lui a même peut-être même ouvert une porte concernant une possible relation. Instagram va-t-il devenir le nouveau Tinder ? Plus tard, il a expliqué : "ils ont posé des questions, j'ai répondu", sans nier ou confirmer son intérêt pour la triple lauréate des Grammys. Mais Lizzo, sans doute pas insensible au charme du rappeur de Los Angeles n'a pas attendu et lui a répondu. Ah oui, le confinement, ce n'est pas que des clashs, c'est aussi de l'amour.

Durant l'interview, Blueface qui portait un masque de protection, a été interrogé sur Lizzo. Très fin, l'animateur lui a posé cette question : "Lizzo a le coronavirus. Tu y vas quand même ?" Blueface ne s'est pas défilé et a répondu sincèrement.

"Je me suis déjà tapé de grosses s*lopes dans ma vie, tu vois ce que je veux dire ? Lizzo, si tu es là et que tu m'entends, appelle-moi bébé. Appelle-moi."

Lors de l'entretien, la même question lui a été posé également à propos de Rihanna et Megan Thee Stallion, mais il n'a gardé que la partie sur Lizzo. Les animateurs ont ensuite dit à Blueface qu'elle allait certainement l'appeler après cette déclaration. Elle a fait mieux, elle a posté une photo d'elle, en string, lascivement allongée sur un canapé avec cette simple légende : "Blueface Babyyy".

Voir cette publication sur Instagram Blueface babyyy ???? Une publication partagée par Lizzo (@lizzobeeating) le 28 Mars 2020 à 12 :30 PDT Blueface et Lizzo vont-ils devenir le premier couple du confinement ? Ce serait une méthode peu orthodoxe de séduction au vu de la situation actuelle mais ce serait surtout une belle histoire durant une période qui en manque...