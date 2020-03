Young Chop clashe 21 Savage

Le producteur a des choses à dire.

Quelques jours seulement après s'en être pris à Meek Mill, le producteur Young Chop vient de récidiver, cette fois à propos de 21 Savage.

On ne sait pas si les Instagram Live qui se multiplient chez les artistes sont vraiment une bonne chose. En effet, cette semaine, Young Chop a en profité pour s'attaquer à Meek Mill et cette fois, il agresse littéralement 21 Savage. A croire que le clash est une occupation en temps de confinement...

"Je dis des faits, je donne des noms. Ouais, 21, certains sont des s*lopes. Qu'est-ce que tu en dis ? Je suis à Atlanta, on vit dans le même quartier. Tu dois le dire aux gens. Nous allons dans le même Walmart, les gens doivent savoir. Quelle est la raison pour laquelle tu te promènes sans bijoux ? Dis-le nous. Parce que tu es une s*lope, c'est ça la vérité. Moi, je me promène avec bijoux. C'est quoi le problème avec toi ?"

Il a ensuite remis en cause le fait que 21 Savage appartiennent vraiment à un gang. On le voit, le rappeur-producteur de Chicago est particulièrement énervé. Il semble qu'il réagisse à un premier mouvement de la part de 21 Savage.

Si 21 Savage n'a pas encore répondu, il semble que Young Chop soit particulièrement chaud en ce moment. Outre Meek Mill dont on a parlé plus haut, il a aussi eu un mot avec son Mike Will Made-It et quelques autres.

On en connaît un à qui le confinement ne fait pas que du bien. C'est dommage, lui qui s'est si doué...