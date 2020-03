6ix9ine : il ne sera pas libéré pour cause de coronavirus

Son avocat avait joué cette carte pour faire libérer 6ix9ine.

Franchement, on ne peut quasiment pas leur en vouloir. Il fallait le tenter même si ça sentait la tentative de la dernière chance. En début de semaine, l'avocat de 6ix9ine demandait la libération de son client afin d'éviter qu'il n'attrape le coronavirus en prison. Evidemment, le juge a refusé.

6ix9ine et son équipe juridique ont tenté de profiter de l'épidémie de coronavirus pour éviter que le rappeur de Brooklyn ne termine sa peine et soit libéré avant le mois d'août, date prévue pour sa sortie de prison. L'idée était qu'il termine sa peine chez lui, assigné à résidence. Son avocat avait écrit une lettre dans laquelle il expliquait que son client était fragile car asthmatique et qu'il avait souffert de problèmes respiratoires en fin d'année 2019.

Le truc, c'est que cette demande est arrivée au moment même où le rappeur arc-en-ciel était cité dans deux autres affaires, une tentative d'assassinat sur un de ses ex-amis et une fusillade dans la rue qui avait blessé des passants. De nouvelles révélations qui pourrait parfaitement rallonger sa peine de plusieurs années.

Son avocat, Lance Lazzaro expliquait aussi que le coronavirus se propageait rapidement dans le système carcéral américain et que cela mettait son client en danger. A l'instar de Bill Cosby, Tekashi veut terminer sa peine chez lui.

Evidemment, le juge a vu la grosse ficelle et n'a pas accordé la remise de peine demandée par Tekashi. Il a argué qu'il n'avait pas la compétence pour le faire sortir et ce, même si 6ix9ine souffrait vraiment de problèmes de santé, ce qui reste encore à démontrer.