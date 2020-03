Snoop Dogg, Wiz Khalifa, Juicy J, Russ s'affrontent dans le #KushUpChallenge

Attention, âmes sensibles s'abstenir...

Les challenges sur les réseaux sociaux ont évidemment augmenté depuis la mise en quarantaine d'une grande partie de la population mondiale. Les plus intéressants comme les plus fous. Le #KushUpChallenge est un peu particulier et réservé aux très gros fumeurs de weed. Un peu hardcore, mais drôle.

Le vétéran et animateur de podcast Gillie Da Kid a demandé à ses camarades rappeurs de participer au #KushUpChallenge. Le principe ? Il est assez simple mais assez violent : il s'agit de prendre dix bouffées d'un spliff sans expirer une seule fois ! On vous le dit tout de suite, ce n'est pas pour les petits joueurs. Même l'instigateur du projet à la larmes aux yeux à la fin de son "exploit"...

Attention, on ne saurait trop vous conseiller de ne pas relever le défi sous peine de mort cérébrale rapide...