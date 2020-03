Kanye West vs Taylor Swift : le clash rebondit !

Et Kim Kardashian s'en mêle.

Un leak d'une conversation téléphonique entre Kanye West et Taylor Swift autour du titre "Famous", présent sur l'album "Life of Pablo" a prouvé que le rappeur avait menti à la chanteuse à propos de l'exactitude des paroles. Les Twittos ont pris fait et cause pour Taylor Swift et Kanye a été leur cible durant un bon moment. L'histoire aurait pu s'arrêter à cet énième soubresaut. Mais la chanteuse a tenu à donner sa version de l'histoire, ce qui lui a attiré les foudres de Miss West, Kim Kardashian en personne. On vous raconte tout !

Dans la conversation téléphonique qui a fuité durant le week-end, Kanye West ment à Taylor Swift sur la teneur de ses propos. Il explique à la chanteuse que sa phrase est "I feel like Taylor Swift still owes me sex" ("Je sens que Taylor Swift me doit toujours une partie de jambes en l’air") alors que celle qu'il rappe réellement est "I feel like me and Taylor might still have sex" ("Je sens que Taylor et moi devrions coucher ensemble"). Surtout, il a totalement oublié aussi de lui dire qu'il l'insultait allégrement en rappant : "I made that b**** famous" (" J’ai rendu cette pétasse célèbre"). Lundi, Taylor Swift donnait sa version des faits sur Instagram.

"Au lieu de répondre à ceux qui me demandent ce que je pense de la séquence vidéo qui a été divulguée, prouvant que je disais la vérité depuis le début à propos de 'cet appel', vous savez, celui qui a été enregistré illégalement, que quelqu'un a monté et manipulé afin de faire vivre un enfer à ma famille et moi pendant quatre ans ! Swipe up pour voir ce qui compte vraiment."

Alors que son mari était attaqué par Taylor Swift, Kim Kardashian et sa puissance de frappe médiatique a pris sa défense. Et elle ne fait pas semblant puisqu'elle traite carrément Taylor Swift de "menteuse".

Taylor Swift a choisi de relancer un vieil échange - qui à ce stade est très égoïste étant donné les souffrances auxquelles sont confrontées des millions de vraies victimes en ce moment. Je n'ai pas ressenti le besoin de commenter cette histoire il y a quelques jours et je suis vraiment très gênée de le faire aujourd'hui, mais puisqu'elle continue à en parler, je n'ai plus le choix parce qu'elle ment. "

Elle développe ensuite mais le fait est là. Le clash semble reparti...