Coronavirus : 50 Cent craint que les gens ne prennent du poids

50 Cent s'inquiète des effets de la quarantaine.

Ce n'est pas une découverte. 50 Cent est comme bon nombre d'éditorialistes français, il a un avis sur tout : sur French Montana, sur Meek Mill, sur Nick Cannon etc, etc. Alors, forcément, il ne pouvait pas rester silencieux devant la situation mondiale et l'épidémie de coronavirus. Lui a choisi de s'exprime sur le confinement et la quarantaine et de pousser les gens à faire du sport. A sa manière...

En effet, le rappeur new-yorkais s'inquiète des effets de la quarantaine sur les gens. Il a peur qu'ils ne deviennent tous très gros à rester à la maison à ne rien faire...

On le sait, 50 Cent est un monstre physique et il a son idée sur la façon dont il va pouvoir continuer le sport durant cette période si spéciale. "Je ne peux pas aller au gymnase. J'irai sur une piste et je courrai juste dehors." S'il pense à lui, ils pensent aussi aux autres mais manque peut-être un peu de tact. "Beaucoup de gens ne font pas ce type d'efforts. Ils vont simplement rester à la maison et ils vont grossir. Ils vont tout simplement grossir."

Mais parce que Fifty n'est pas juste moqueur, il propose quand même des solutions à ceux qui veulent faire du sport à la maison, même si ce n'est pas toujours facile. "Il y a Instagram, des trucs comme ça", a-t-il expliqué. Bon, après, il dévie un peu et craque lorsqu'il balance un autre conseil : "Quand vous voulez vous entraîner les jambes, vous devez absolument le faire avec des femmes parce que c'est tout ce qu'elles entraînent". On vous passe la remarque totalement macho et sexiste, mais le conseil a le mérite d'exister. Et surtout sur Instagram, il y a bien d'autres comptes à suivre pour garder la forme. Courage !