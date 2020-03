Coronavirus : Rihanna fait un don de 5 millions de dollars

Via sa fondation Clara Lionel.

Rihanna et sa fondation Clara Lionel, la même qui abrite chaque année l'élégante manifestation du Dimanond Ball intensifie sa lutte contre le COVID-19. Le compte Twitter officiel de l'organisme à but non lucratif a annoncé samedi 21 mars qu'il répartirait 5 millions de dollars entre différentes associations parmi lesquelles Partners In Health, Direct Relief, Feeding America, International Rescue Committee, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et le pays d'origine de Rihanna la Barbade. Ceci a pour but de pouvoir acheter des fournitures médicales et d'organiser des banques alimentaires de plus en plus nécessaires suite à la pandémie de coronavirus.

We’ve responded to COVID-19 by distributing $5 million to @PIH @DirectRelief @FeedingAmerica @rescueorg @WHO & #Barbados to prepare communities w/ critical protective gear, medical supplies, equipment and access to food across multiple regions. #CLF #HealthcareHeroes ????: @PIH pic.twitter.com/DVfSqw6gQK — Clara Lionel Fdn (@ClaraLionelFdn) March 21, 2020 "Nous avons répondu au COVID-19 en distribuant 5 millions de dollars à @PIH @Direct Relief @FeedingAmerica @rescueorg @WHO & #Barbados pour aider les communautés avec des équipements de protection essentiels, des fournitures médicales, du matériel et l'accès à la nourriture dans plusieurs régions. #CLF #HealthcareHeroes"

Fondée en 2012, la fondation de Rihanna porte le prénom de ses grands-parents et visent justement à intervenir dans ce genre de cas : ouragans, famines et autres catastrophes naturelles. Il est donc tout naturellement qu'elle soit actuellement à l'oeuvre