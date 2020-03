Booba : cité par Kalash Criminel, il refuse de répondre

Pour une fois, le DUC refuse le clash.

Alors que Kalash Criminel n'a pas fait semblant pour marquer son retour avec le titre "Pronostic", une phrase en particulier a retenu l'attention des internautes et des auditeurs. A un moment, le rappeur cagoulé dit : "Dans ce game ils ont tous peur de Booba, j’dis tout haut ce que les gens pensent tout bas…" Tacle déguisé ou simple constat ? Pourtant toujours prompt à ruer dans les brancards quand on parle de lui, Booba a cette fois joué l'apaisement.

Kalash Criminel n'a pas eu peur des potentielles répercussions d'une telle phrase. Déjà parce qu'effectivement, cela ne peut être quune simple constatation mais on sait très bien que Booba réagit souvent vite et de manière très virulente à chaque qu'on évoque négativement son nom. Ceci dit, on vous conseille de réécouter le titre car rien ne prouve que le rappeur de Sevran ait vraiment eu envie de s'en prendre directement à B2O. On a plutôt l'impression qu'il constate une situation de fait.

Alors qu'un internaute lui faisait remarquer cette phrase, Booba, confiné aux Etats-Unis avec ses enfants mais toujours vif sur les réseaux sociaux a refusé de rentrer dans la polémique, conscient que le temps n'était pas à la confrontation mais à l'apaisement et que la situation mondiale était trop grave pour se lancer dans une guerre d'ego stérile.

“La seule chose qui importe aujourd’hui c’est de sauver nos enfants nos parents et nous-mêmes."

Booba parle juste. L'heure est trop grave pour se relancer dans un clash. L'heure est ajourd'hui à l'union. Mais après...