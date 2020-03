6ix9ine poursuivi pour tentative de meutre

Coup dur pour 6ix9ine qui devrait sortir de prison cet été.

Est-ce que 6ix9ine va sortir cet été de prison comme prévu ? Rien n'est moins sûr car il est poursuivi dans une nouvelle affaire, une tentative de meurtre, ni plus ni moins... Car il a beau être en prison, ses affaires judiciaires continuent de le poursuivre. Cette fois, c'est son ancien ami Shane Hardy qui l'attaque comme le rapporte TMZ. Il accuse le rappeur de Brooklyn d'avoir demandé à des membres de son gang de lui avoir tiré dessus.

L'affaire s'est déroulé le 19 janvier 2018 et Shane Hardy accuse 6ix9ine d'être le commanditaire de la fusillade qui l'a visé quand deux membres des Nine Trey Bloods, Aaron “Bat” Young and Jamel “Mel Murda” Jones lui ont tiré dessus, l'ont frappé à la tête et au cou. Hardy affirme qu'il a subi de graves blessures physiques et poursuit maintenant 6ix9ine, Young et Jones.

Or, Young et Jones ont également été condamnés dans l'affaire de racket sur 6ix9ine. Young a été condamné à 20 ans de prison après avoir plaidé coupable, tandis que Jones a été condamné à 11 ans de prison après avoir plaidé coupable des accusations de racket et de trafic de stupéfiants tandis que le rappeur, après avoir balancé tout le monde, devrait lui sortir le 2 août prochain.

Son avocat a tout de suite nié une quelconque participation de 6ix9ine à cette tentative de meurtre.

"Daniel Hernandez n'a jamais témoigné sous serment qu'il avait ordonné à Aaron Young ou Jamel Jones de tirer sur Shane Hardy. Danny n'a jamais été inculpé pour cette fusillade. Il ne connaît même pas Aaron Young."

On ne sait pas encore si cela va remettre en cause la libération de 6ix9ine prévue au 2 août 2020.