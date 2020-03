Eminem parle de son rôle de père

Eminem était l'invité du podcast de Mike Tyson.

Pas facile d'être père quand on est une superstar mondiale. Eminem, dont la fille Hailie a aujourd'hui 24 ans, n'a évidemment pas eu la vie d'un papa classique. Il est revenu sur cet intéressant sujet lors d'une conversation avec l'ancien boxeur Mike Tyson pour son podcast, Hotboxin With Mike Tyson.

C'est un rappeur ému qui s'est exprimé sur sa fille, aujourd'hui influenceuse sur les réseaux sociaux. Quand Tyson lui a demandé si elle avait un copain ou si elle avait des enfants, Em' a répondu en toute franchise.

"Elle n'a pas de bébés non. Juste un petit-ami et elle va bien. Elle m'a rendu tellement fier ! Elle est diplômée de l'université !"

Comme quoi, on peut être un monstre du rap game, un freestyleur de génie et un tueur de carrière en puissance et perdre une partie de ses moyens à l'évocation de sa fille. Même si Eminem ne sourit plus sur aucune de ses photos, on met une pièce sur le fait qu'il se comporte différemment avec sa fille.

Le Detroiter s'est ensuite ouvert sur un rôle méconnu qu'il a joué dans sa famille :

"J'ai aussi une nièce que j'ai aidé à élever. Elle a 26 ans et elle est comme une fille pour moi. Et j'en ai un plus jeune qui a maintenant 17 ans. Donc, quand je pense à mes toutes mes réalisations, c'est probablement la chose dont je suis le plus fier, pouvoir élever des enfants."

Dans cet entretien, Eminem est aussi revenu sur son parcours, dans la vie comme dans le rap, son amour pour le hip-hop et son dernier album. Si vous souhaitez écouter l'interview en entier, elle est disponible ci-dessous :