Coronavirus : Cardi B demande des explications au Pentagone !

Cardi B a du mal à supporter la quarantaine...

Cardi et le coronavirus, ça devient vraiment un running gag. Après sa vidéo qui a fait le tour du Net quand elle apprend que le coronavirus est réel et les remix musicaux qui ont suivis, elle exige cette fois que quelqu'un du Pentagone lui donne la date de fin de l'épidémie.

On le sait, Cardi B ne fait jamais dans la demi-mesure, son compte Instagram en est le plus parfait exemple, que ce soit quand elle va dans un strip-club, qu'elle parle de sexe ou quand elle s'habille. Pour le coronavirus, c'est exactement pareil. Elle a eu du mal à y croire mais depuis qu'elle a compris que l'épidémie est bel et bien là, elle ne lâche pas l'affaire. elle a déjà avoué sa peur dans un post Instagram mais cette fois elle va encore plus moins. Elle veut carrément qu'un agent des services secrets américains lui donne la date de fin de la pandémie.

Mardi soir, elle a organisé une session live sur Instagram dans laquelle elle a posé la question que tout le monde se pose : combien de temps tout ceci va-t-il durer ? Et elle a ensuite demandé au Pentagone de publier des informations classifiées.

"Si vous travaillez au Pentagone, faites-le savoir ! J'ai besoin de savoir. Je ne sais pas si tu peux le dire, mais je perds la tête. Je veux m'habiller. Je veux mettre une putain de dentelle, je veux mettre une tenue très chère et je veux sortir. Et je ne peux pas!"

Cardi B suit de très près l'évolution du coronavirus. Au début, elle a expliqué à ses followers à quel point le virus pouvait être nocif d'un point de vue économique. Puis, elle a pris peur et ses cris sont devenus un mème. Finalement, c'est peut-être Cardi B qui est la meilleure commentatrice de l'évolution de l'épidémie. On attend demain pour voir la suite ! En attendant, on va se réécouter le remix de DJ Snake...