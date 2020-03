21 Savage touché par le Coronavirus ?

21 Savage aurait attrapé le coronavirus dans un club de strip tease...

Alors que l'épidémie de Coronavirus se répand en Europe, elle commence également à toucher les Etats-Unis avec déjà 2 500 cas confirmés hier (les ciffres ont probablement augmenté depuis). Des mesures ont été prises par le gouvernement qui a notamment transformé les parkings de certains super-marchés en stands de dépistage pour le virus. De plus des fonds ont été débloqués pour aider à lutter contre la maladie. En attendant on a déjà les premières rumeurs de stars du rap game contaminées par le virus, en la personne de 21 Savage.

Une situation assez triste et drôle à la fois, puisque 21 Savage aurait attrapé sa maladie dans un club de strip-tease ! C'est ce qu'on apprend dans sa propre story postée sur Instagram : "J'ai des symptômes, je me sens pas bien du tout. Tout le monde me dit que ça ressemble au coronavirus. Donc je me sis dit, où est ce que j'ai pu attrapé le coronavirus ? Où est-ce que je suis allé récemment ? Ok, je suis allé au strip-club l'autre nuit. Mais il n'y a pas moyen que j'ai chopé ça là bas." Son explication est assez étonnante...

"Je sais qu'il y avait 60, 70 putain de renoi dans ce club. Je suis même venu avec certains d'entre eux. Il y avait vraiment beaucoup de monde au club ce soir. Il n'y a pas moyen que ce truc soit passé au dessus de la tête de tous ces renoi pour me tomber pile dessus". Il continue en disant qu'il pense ne pas avoir le coronavirus et que les gens lui disent qu'il l'a parce qu'ils paniquent tous. Un bon conseil, ne faites pas comme 21 Savage, allez voir les médecins si vous vous sentez mal.