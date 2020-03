Chief Keef arrêté à Mexico !

Chief Keef a apparemment été placé en détention au Mexique.

La vie d'un gangsta rapper authentique (pas ceux qui le sont juste dans les textes) est souvent assez chaotique. Allers-retour en prison pour des petits délits (à cause d'un casier déjà trop rempli ou d'une période de probation mal effectuée), restriction des déplacements, pensions alimentaires, tout ça ajouté au fait que de nombreux autres jeunes voyous veulent vous "tester". Certains en ont fait récemment l'expérience, avec un mode de vie qui les a conduit à la tombe de manière violente et précoce... Chief Keef, père fondateur de la drill de Chicago et d'un rap encore plus nihiliste, plus drogué, plus armé, plus agressif, vient d'en faire l'amère expérience.

Une fois de plus, le rappeur de Chicago vient d'être placé en détention. Selon les informations révélées par DJ Akademiks et reprises par HipHop DX, Chief a été arrêté par un officier des douanes américaines, dans la ville de Mexico. Une situation étrange qu'on n'arrive pas trop à expliquer pour le moment,les agents américains n'ayant pas à intervenir si loin dans les terres mexicains en temps normal. Une vidéo a été postée par le DJ sur son compte Instagram.

On y voit un individu passer devant des véhicules de police avant de voir une autre séquence où Chief Keef apparaît menotté. On ne connaît pour l'instant pas les causes de cette arrestation, on vous tient au courant dès qu'on a un peu plus d'informations.