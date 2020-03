Alicia Keys : son album repoussé jusqu'en mai !

Le nouveau projet "Alicia", d'Alicia Keys, ne sortirait pas le 20 mars comme prévu.

C'est la saison des annulations et des reports en ce moment, Coronavirus oblige. Ainsi on a assisté à l'annulation de la quasi totalité des concerts des artistes prévus dans les semaines à venir, un phénomène qui risque encore de s'accentuer après la prise de parole du chef de l'état jeudi soir dernier. Une prise de parole qui a officialisé une sorte "d'état d'urgence médical". Au delà des concerts, tournées et festivals, on vient d'apprendre que l'album de la chanteuse Alicia Keys serait lui aussi reporté.

Initialement prévu pour sortir la semaine prochaine, le 20 Mars, la date de sortie a été décalée au 15 mai. Aucune annonce officielle n'a été faite par Alicia Keys ou par ses équipes, mais la nouvelle date a été repérée sur le site officiel de la chanteuse et elle a également été modifiée dans la fiche de l'album sur Apple Music, la plateforme de streaming. On n'a donc aucune explication pour ce report, qui n'a a priori rien à voir avec le coronavirus. les premières hypothèses sont qu'elle voulait éviter un 20 Mars très concurrentiel, avec notamment les sorties des albums de The Weeknd, Adam Lambert, ou Morrissey.

On connaît déjà trois morceaux de l'album d'Alicia Keys, "Alicia", qui en comptera 15. La chanteuse a déclaré que son projet sera rempli d'amour propre et qu'elle veut faire passer le message aux gens de s'aimer eux-mêmes et d'accepter qui ils sont sans tenir compte de la pression des autres. Ses deux concerts en France début juillet sont maintenus pour l'instant.