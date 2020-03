Cardi B : son album présent dans les charts depuis 100 semaines !

Sacrée performance pour Cardi B avec "Invasion Of Privacy" !

Les semaine se suivent et se ressemblent pour Cardi B, qui continue jour après jour à décrocher de nouveaux records avec son album "Invasion of Privacy" sorti le 6 avril 2018. Un véritable carton international qui a propulsé la rappeuse au rang de star. Elle est la rappeuse féminine la plus écoutée sur Spotify de l'histoire du rap. Concernant les charts, elle avait détrôné Lauryn Hill en dépassant ses 92 semaines de présence dans le Billboard 200, preuve que le projet était un hit mais qu'il a aussi perduré dans le temps, chose beaucoup plus rare pour les artistes aujourd'hui.

Cette semaine, elle vient de battre un nouveau record, le sien, avec 100 semaines de présence dans ce même Billboard 200. Positionnée à la 79ème place, il semble que Cardi B va y rester pendant encore un moment. Les rappeurs suivantes auront intérêt à travailler dur pour aller chercher ce record. La performance est d'autant plus remarquable que le projet "Invasion Of Privacy" ne contient que 13 morceaux, contrairement à d'autres qui sortent des doubles albums dans le but de gratter des streams. Ici, chaque morceau ou presque est certifié platine voire plus. Avec 3 millions d'exemplaires écoulés, l'artiste a signé une performance indéniable.

Cardi B doit donc avoir une sacrée pression à l'heure de terminer son nouveau projet "Tiger Woods" prévu pour cette année. On a du mal à imaginer comment elle pourra faire mieux avec ce nouveau projet, mais après tout, c'est une femme plutôt étonnante alors pourquoi pas ?