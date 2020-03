Wendy Williams balance sur Nicki Minaj : "Tu n'aurais jamais dû te marier avec lui"

Le mari de Nicki est encore sous le feu des projecteurs et fait parler de lui à cause de son passé. Wendy Williams ne mâche pas ses mots !

Comme vous le savez, Nicki Minaj est mariée avec Kenneth Petty, un mec avec qui elle a grandi dans le Queens et qui a un casier judiciaire bien garni. En effet, Kenneth est reconnu de tentative de viol sur une jeune fille de 16 ans en 1995 dans l'État de New York. Il y a eu beaucoup de polémiques autour de ce couple, certains fans de la rappeuse s'inquiètent pour elle et, récemment, c'est Wendy Williams qui a donné son avis à ce sujet.

Pour ceux qui ne la connaissent pas, Wendy est l'animatrice d'un des talk-shows les plus suivis aux États-Unis. Son émission, The Wendy Williams Show, compte plus d'un million de téléspectateurs par quotidienne. Mais surtout, elle est célèbre pour ne pas avoir la langue dans sa poche et pour avoir une forte personnalité. Hier soir, mardi 10 mars, Wendy a parlé de Nicki Minaj peu avant la fin de l'émission.

Premièrement, elle prévient tout le monde et balance, "Vu comme le show s'est déroulé aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps de parler du mari de Nicki Minaj. Mais laisse-moi te dire quelque chose Nicki, demain je vais commencer par ça et je vais te dire : tu n'aurais jamais dû te marier avec lui."

Elle poursuit : "Maintenant, tu as tout ruiné. Tu n'auras aucune chance avec un homme qui va jusqu'au viol. Un agresseur. Un délinquant sexuel qui ne s'est même pas enregistré. Tu n'auras aucune chance face au commun des mortels car il n'existe qu'une chose pire que de toucher des enfants et menacer quelqu'un avec un couteau : le meurtre. Ah d'ailleurs, il a été en prison pour homicide involontaire."

Enfin, Wendy termine son discours en encourageant son public à faire des recherches sur l'histoire car elle compte bien en parler dans la prochaine émission !

Par ailleurs, l'animatrice avait déjà évoqué le cas de Nicki en octobre dernier suite à l'union de la rappeuse et son fiancé. Wendy saluait le fait d'épouser quelqu'un qu'elle connaissait avant la célébrité puis elle se moquait d'elle pour avoir marié "un tueur et un délinquant sexuel". De plus, elle a craché son venin sur le frère de Barbie car il purge actuellement une peine de 25 ans pour avoir agressé sexuellement sa propre belle-fille lorsqu'elle était mineure.