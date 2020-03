Lionel D : il sera enterré en France

L’enterrement de Lionel D aura lieu à Vitry-sur-Seine ce jeudi.

Lionel D va être enterré en France de la façon la plus digne qu’il soit. Ses funérailles auront lieu à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) le jeudi 12 mars prochain.



Le mercredi 26 février dernier, Lionel D nous quittait. Le rappeur a succombé à un malaise cardiaque à Londres. Il avait 60 ans. Son décès a provoqué une immense tristesse mais a également suscité de la colère. L'animateur radio des années 1980, véritable pionnier du hip-hop, n’a failli pas recevoir l’hommage qu’il méritait. Suite à un combat et une union collective, il sera finalement enterré en France, à Vitry-sur-Seine.



Ils se seront battus pour le faire rapatrier de Londres. Amis, politiques, fans… Tous se sont mobilisés pour offrir au grand et légendaire Lionel D les funérailles qu’il mérite. Tout est parti d’une alerte de son ami, collègue et frère de coeur : Dee Nasty. Ce dernier avait publié un message touchant et alarmant sur Facebook. Il expliquait que Lionel D, n’ayant plus personne dans son entourage à Londres, était considéré comme "un vulgaire clandestin et pourrait être incinéré dans les jours qui viennent et ses cendres jetées avec celles des précaires anonymes".

Il a voulu provoquer un déclic à qui de droit en demandant de l’aide aux "personnes qui ont le poids et le pouvoir (qu’il n’a) pas (ministère de la Culture ? et autres institutions)". Des propos entendus par Franck Riester, ministre de la Culture qui a expliqué être en lien avec le consulat de France en Grande-Bretagne.

Lionel D était une référence pour toute une génération de rappeurs et d’amoureux du hip hop. Sa disparition suscite une vive émotion que je partage. Mes équipes sont actuellement en lien avec le @ConsulFranceUK. https://t.co/l5QHOdi6DI — Franck Riester (@franckriester) February 27, 2020



Ce lundi 9 mars on a appris une bonne nouvelle. Il semblerait que l’appel ait été reçu. Lionel D sera bel et bien enterré en France, comme il se doit. C'est sur son Facebook que l'info a été lâchée.

Les funérailles de Lionel D auront donc lieu ce jeudi 12 Mars à 15h30 au nouveau cimetière de Vitry-sur-seine.

Jean-Claude Kennedy, maire de Vitry-sur-Seine, a également joué un rôle important dans cette démarche. Il a affirmé : "Ses obsèques seront célébrées ici, conformément à ses volontés. Lionel D était un homme profondément gentil, toujours accessible". Il ajoute qu’il a "tant apporté à la musique. Ce n'est quand même pas rien d'être le premier rappeur français !".

Qu'il repose en paix.