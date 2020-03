Nicki Minaj : son mari reconnu délinquant sexuel en Californie

Le mari de Nicki Minaj est officiellement enregistré comme délinquant sexuel.

Le mari de Nicki Minaj, Kenneth Petty, était au tribunal ce vendredi 7 mars après avoir été arrêté pour avoir omis de s’enregistrer comme délinquant sexuel dans l’État de Californie. Aujourd'hui son nom est officiellement inscrit dans la base de données.

Sale période pour Nicki Minaj et son compagnon Kenneth Petty. Mariés en octobre 2019, ils ont depuis enchainé les scandales. En effet, Kenneth a été arrêté par la police le 4 mars dernier après avoir "oublié" de s'enregistrer comme délinquant sexuel dans l'État de Californie. Celui qui va plaider non coupable à son procès le 23 mars prochain, a désormais son nom dans le registre.



En 1995, Kenneth est condamné dans l'État de New York pour tentative de viol. Lors des faits il avait 16 ans et sa victime aussi. Il avait écopé d’une sentence d’au moins quatre ans de prison. Sauf qu’aux US la loi ordonne que les prédateurs s'enregistrent quand ils quittent un État pour un autre. Chose que le mari de Nicki n’a pas fait puisqu’il a déménagé en Californie en juillet 2019. Et Petty n’a pas voulu se plier à cette règle quand il est parti de l’Etat. Résultat ? Il a été arrêté à Beverly Hills en novembre 2019. Le jour ou la justice a cramé qu’il ne s’était pas enregistré alors qu’il avait changé d’adresse. Il a fallu payer une caution 20 000 $ pour le libérer.

Mais il a décidé de jouer avec le feu et n’a pas donné suite à cette arrestation. Du coup ni une ni deux, le boyfriend de Nicki a été arrêté une nouvelle fois le 4 mars dernier. Depuis il doit se soumettre à une surveillance électronique et son voyage a été limité au sud de la Californie.

Aujourd’hui ça y’est, il est enregistré en tant que délinquant sexuelle en Californie. Et il attend son procès qui aura lieu le 23 mars prochain.

Il peut en tout cas compter sur sa femme qui compte le soutenir à 100%.