Lil Baby : fusillade lors d'un de ses concerts

Une fusillade a éclaté lors du concert de Lil Baby à Birmingham, en Alabama.

Le concert de Lil Baby en Alabama a mal tourné le samedi 7 mars dernier. Une fusillade a eu lieu et une personne a été blessée.



Lil Baby se produisait à la Bill Harris Arena de Birmingham. En plein concert, une fusillade a éclaté à l’intérieur de la salle. Ce qui a conduit l’artiste à fuir la scène. Une personne a été blessée. Et selon une source d’informations locale, la victime a été emmenée à l’hôpital UAB pour y être traitée en urgence. Elle serait grièvement blessée.

Samedi 7 mars à Birmingham, Lil Baby est en plein show. Il est en train d’interpréter son titre “My Dawg” qu’on retrouve sur sa mixtape de 2017 "Harder Than Hard: Gangster Grillz", lorsque des coups de feu retentissent. C’est la panique dans la salle, le public s’agite. L’artiste a été obligé de fuir rapidement la scène. Le show est interrompu. L’incident a fait un blessé grave qui se trouve actuellement à l’hôpital.

Mais depuis, le pote de Lil Wayne s’est exprimé et il semble aller bien ! Il a donné des nouvelles de lui sur Instagram et il apparait plutôt en forme ! Il a également publié une photo de lui posant dans un magasin avec l’emplacement étiqueté “Birmingham, Alabama”.

Dans la légende il déclare : “Les blogs publient n’importe quoi pour un clic”. Il est possible qu’il fasse référence aux journalistes qui ont traité cette affaire de fusillade. Il se peut également qu’il parle des rumeurs selon lesquelles son équipe et lui se seraient fight avec le mec qui se lance dans le cinéma : Offset.

On vous tient au courant si on en sait plus !