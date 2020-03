Ninho : "M.I.L.S.3" prend les fans par surprise !

Ninho a pris tout le monde par surprise avec la sortie de sa nouvelle mixtape "M.I.L.S.3".

Ninho n'a même plus besoin de faire vraiment de promo pour affoler toutes les plateformes à chaque sortie. Il fait partie des visages les plus scrutés dans le rap game français, au point que sa simple présence sur un morceau fait augmenter le nombre d'écoutes de manière significative. Ninho est le kickeur par excellence de l'ère du streaming en France, le premier à réaliser des démarrages aussi incroyables avec un rap qui, il y a 6 ou 7 ans, n'était plus à la mode. Il n'a tellement plus besoin de faire de promo, qu'il s'est permis de sortir sa nouvelle mixtape, "M.I.L.S.3" dans le plus grand secret !

En effet ça faisait quelques semaines qu'on attendait plus d'informations sur sa mixtape "M.I.L.S.3", sans que rien ne fuite de la part de l'artiste. Une communication maîtrisée, jusqu'à ce que la mixtape fuite entièrement sur la Toile une semaine au moins avant sa sortie. Du coup, Ninho a tout balancé d'un coup et le projet est désormais disponible sur toutes vos plateformes de streaming. La tape fait 17 titres, dont 5 featurings, avec Hös Copperfield, Yaro, Griff, mais aussi Heuss l'Enfoiré et Damso. On aura donc au moins 2 mega-hits sur la tape, les deux dernières collabs, attendues par les fans comme un véritable événement.

Se permettre de sortir un tel projet sans aucune promotion (même si c'est la fuite qui l'y a forcé) voilà une belle preuve de confiance de la part de Ninho. Une confiance justifiée, car le projet fera à coup sûr un carton. Rappelons que les 4 précédents ont tous au moins décroché le platine...