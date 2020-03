Post Malone : "Je ne prends pas de drogues" !

Post Malone a fait le point après les rumeurs de fans sur son état mental.

Avec l'explosion de l'emorap, on a eu droit à une surenchère dans la consommation de drogues de la part de rappeurs plus ou moins en dépression. Des abus de drogues qui auront causé de nombreux décès, comme celui de Juice WRLD, de Lil Peep, ou de Mac Miller (même si les circonstances sont un peu différentes pour Mac, mort à cause de pilules contrefaites). Du coup les fans se sentaient tous très concernés par la santé mentale de Post Malone, qui apparaissait récemment dans des états assez étranges lors de ces derniers concerts, roulant sur le sol avec les yeux révulsés. Les rumeurs de prises de drogues dures ont enflé sur la Toile.

Mais que tous les fans se rassurent Post Malone va bien, très bien même. C'est lui en personne qui a mis les choses au clair sur scène lors d'un de ses concerts, en prenant le micro pour déclarer : "les gens me demandent si ça va, si je prends beaucoup de drogues dures ou des choses du genre. Je ne suis pas sous drogues, et je ne me suis jamais senti aussi bien de ma putain de vie. C'est pour ça que je bouge mon cul en concert et que je me roule par terre, et tous ces trucs drôles. Mais pour tous ceux qui se sont inquiétés, j'apprécie l'amour et le soutient mais je me sens incroyablement bien".

Nous voilà donc rassurés, même si l'attitude de Post Malone sur scène reste assez suspecte et on a du mal à croire que tout ça n'est que de l'acting et de la performance. D'autant qu'il déclare dans le même temps que s'il a fait autant de tatouages faciaux, c'est parce qu'il trouve qu'il a une sale gueule à la base, ce qui est un peu dépressif comme raisonnement...