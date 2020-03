Young Dolph confirme sa retraite !

Young Dolph confirme encore une fois qu'il compte bien quitter le rap game, pour la meilleure des raisons !

Les annonces de retraite dans le rap game sont les moins crédibles au monde. On ne compte plus les départ en retraite annoncés pour créer le buzz autour de la sortie d'un hypothétique "dernier album de tel artiste". Aux USA, Joey Badass avait été grillé à ce petit jeu, en France on a eu droit à la même chose de la part de Naps récemment. C'est là qu'on observe que les artistes sont véritablement prêts à tout pour faire parler d'eux quand ils sentent qu'il n'y a plus assez d'attention sur leur personne... Mais cette fois on pourrait enfin avoir une vraie annonce de départ en retraite, de la part de Young Dolph.

Le rappeur de Memphis n'est pourtant pas si vieux comme son nom l'indique (34 ans tout de même, mais bon...) et il a juste un peu plus de dix ans de carrière dans le rap US. Mais il a visiblement fait part de sa volonté de se retirer du rap game pour s'occuper de ses enfants 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Dolph a également supprimé la quasi totalité des posts sur son compte Instagram, et a mis en légende "Retired From Shitn On Rappers", on vous laisse traduire cette phrase subtile... Son post Instagram était également suivi d'une légende : "vous tous n'avez jamais touché une scelleuse sous vide avant que votre carrière dans le rap décolle, juste pour être cools".

On sent que Young Dolph a l'air fatigué de tous les artifices et les menteurs autour du rap game. Lui qui a été pris pour cible plusieurs fois lors de fusillades trouve peut-être que le Rap US met trop en avant de "faux gangsters" et il n'a sans doute pas tord...