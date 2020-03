Meek Mill ne se réjouit pas de l'arrestation du mari de Nicki Minaj

Pourtant, Meek Mill, Nicki Minaj et son nouveau mari avaient failli en venir aux mains lors de leur dernière rencontre.

Les histoires de fesses dans le rap compliquent en général sérieusement les choses. A pat Jay-Z et Beyonce qui semblent vivre leur amour de manière relativement tranquille (si on oublie l'épisode de Jay-Z qui se fait taper dessus par la soeur de sa femme dans l'ascenseur), le reste du temps on a droit à des histoires au minimum bizarres, au pire, sacrement moches. Chris Brown et Rihanna, Common et Erykah Badu, ou évidemment Nicki Minaj et Meek Mill. Pas facile de sortir avec la meuf qui porte le moins de vêtements et qui twerke le plus de tout le rap game US, ce qui attire évidemment les regards et les tentations...

You won’t never see me liking something about somebody catching a case I just wouldn’t say nothing! End of that — Meek Mill (@MeekMill) March 5, 2020

Malgré une fin d'histoire assez chaotique, Meek Mill ne semble pas trop rancunier envers son ex (il faut dire que c'est lui qui a fait des bêtises...). Cette dernière s'était remariée avec Kenneth Petty, un ami d'enfance à la réputation assez sulfureuse. Encore un mauvais numéro pour la rappeuse puisque Kenneth a été arrêté cette semaine, soupçonné de s'être rendu coupable d'un viol sur mineure. Meek Mill a réagit en affirmant qu'il "ne se réjouirait jamais que quelqu'un se fasse a arrêter, je n'ai rien à déclarer, point". Il faut dire qu'il a lui-même passé un certain temps derrière les barreaux et qu'il sait comment c'est difficile.

On aurait pu croire qu'il allait profiter de l'occasion pour se venger de l'affrontement qui a eu lieu entre Meek Mill, Nicki Minaj et son mari dans un magasin de luxe il y a quelques semaines. Mais il a décidé, tout à son honneur, de prendre un peu de hauteur et ne pas en rajouter. La pauvre Nicki, son frère et son mari sont tous les deux accusés de viol et de pédophilie, ça doit être assez triste les dîners en famille en ce moment...