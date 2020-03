50 Cent veut réaliser les voeux de Pop Smoke pour sa mère !

50 Cent veut vraiment faire les choses bien pour Pop Smoke...

Pop Smoke, rappeur de Brooklyn parmi les plus talentueux de sa génération, s'est éteint il y a quelques jours, le 19 février dernier. Assassiné à son domicile par plusieurs personnes (on ne les connaît pas pour le moment), sa disparition tragique et brutale a laissé sa famille dans la douleur et l'incompréhension. On a d'ailleurs pu voir ce que le rappeur représentait, pour ses proches et ses fans, lors de ses funérailles légendaires qui ont eu lieu le 5 Mars. Depuis ce décès, un homme est en mission pour essayer de continuer l'oeuvre du rappeur : 50 Cent, légende de New-York, qui a annoncé vouloir terminer l'album de Pop Smoke.

Une mission délicate, car un album posthume n'est jamais une chose simple à produire, si on accorde de l'importance à l'avis de la famille du disparu par exemple, ou encore vis à vis des fans qui peuvent accuser de faire ça pour l'argent et de "tuer l'artiste une seconde fois". 50 Cent semble lui investi d'une mission divine, puisque non seulement il veut finir l'album de Pop Smoke, mais il veut surtout en faire un chef d'oeuvre qui restera dans les mémoires. Car Curtis avait discuté de ça avec le jeune rappeur, avant sa disparition : ce dernier avait dit à sa mère qu'il voulait l'emmener à une cérémonie d'Awards pour qu'elle voit son fils récompensé. 50 Cent a affirmé qu'il le fera avec cet album.

Fifty va donc devoir batailler pour faire de ce projet quelque chose d'incroyable digne d'être récompensé aux Grammys par exemple, ou aux BET Awards. Il a d'ailleurs appelé Post Malone ou encore Chris Brown à venir poser sur le projet. On a hâte de voir ce qu'il va nous proposer, en espérant que ce soit quand même fidèle à l'univers sombre et gangsta des morceaux de Pop Smoke !