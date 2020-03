Caballero et JeanJass : les invités de la saison 3 de "High et Fines Herbes" !

Caballero et JeanJass ont dévoilé les invités qui viendront déguster les meilleures choses dans la saison 3 de leur émission "High et Fines Herbes".

Le rap est la weed, c'est une véritable histoire d'amour, notamment depuis l'arrivée de Cypress Hill ou Snoop Dogg (même si c'est mauvais pour la santé, on le rappelle). Ce n'est pas Caballero et JeanJass qui diront le contraire. Les deux rappeurs belges sont même passés maîtres dans le domaine de la fumette, qu'ils essaient d'élever au rang d'art dans leur émission "High et Fines Herbes", dans laquelle ils dégustent les meilleures weed avant de dévorer les meilleurs plats (assaisonnés à l'herbe le plus souvent). Une émission dont la saison 3 va bientôt commencer !

Si on n'a pas encore de date exacte, Caballero a dévoilé dans un post Facebook que la saison 3 serait bientôt dispo, en révélant également la liste des invités. On peut dire qu'on a du beau monde au menu avec Roi Heenok, Rim'K, Bigflo & Oli, Lorenzo, Lomepal, Romeo Elvis, Mister V, Lefa, Alkpote, Oxmo Puccino ou encore Vladimir Cauchemar et beaucoup d'autres. Des habitués, des nouveaux, on a hâte de voir ce que ça va donner, notamment pour Bigflo & Oli qui n'étaient pas trop dans ce registre jusqu'ici.

Pendant l'émission, les invités de Caballero et JeanJass auront l'occasion de faire des jeux marrants, de goûter de la bonne cuisine, le tout dans une ambiance joyeuse mais très enfumée. Avec l'occasion de faire un peu de promo également ! Parallèlement les deux rappeurs avaient également indiqué qu'ils feraient une pause dans leurs projets communs après la sortie de "Double Hélice 3" en juin 2018.