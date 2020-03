Nick Cannon est trop "intense" pour Eminem et 50 Cent

Le podcasteur essayerait-il de relancer le clash de manière subtile ?

C’est LE beef qui avait animé le game ricain durant la fin d’année 2019, Nick Cannon s’est exprimé pour l’émission "Afternoon get Back."

Il revient donc sur son clash avec 50 Cent et Eminem qui s’est enraciné, selon lui, sans que le podcasteur de l’émission "Wild’n’Out" ne sache vraiment pourquoi. C’est lorsqu’il est interrogé à ce sujet pour apporter plus de détails sur cette affaire que Nick avoue ne plus avoir de nouvelles…

"Je ne sais pas. A ce moment, nous avons beaucoup rigolé sur ce sujet durant la saison passée de "Wild’N Out" et la prochaine arrive, donc tu sais, les blagues avec ça vont reprendre" a donc lâché Cannon avant d’insister sur le fait qu’il n’était pas le seul à avoir participé au clash.

Une réponse qui n’a pas échappé à Supa Cindy, présentatrice de l’émission qui ajoute : "Em' pensait probablement que tu ne parlerais pas" faisant référence au titre de Fat Joe nommé "Lord Above" et sur lequel Eminem avait balancé cette phase, plutôt salé :

"Je sais que moi et Mariah nous n’avons pas eu une fin heureuse/Mais ce gars s’est fait piqué, et sa relation l’a castré" rappait alors l’enfant de Détroit, faisant référence à la relation qui liait Mariah Carrey avec Nick Cannon.

Ce dernier explique alors ce qui l’a poussé à répondre :

"Tout le monde me disait, ‘c’est mieux que tu ne dises rien’ mais j’étais là à me dire ‘Pourquoi pas, personne n’a peur d’Eminem'. C’est pareil avec 50 Cent, plus personne n’a peur de lui. Je me suis dit ‘Let’s go’ , je suis plus intense que eux et je vais au bout !"

Cannon en profite pour aussi révélé qu’il essayait d’avoir Fifty pour un futur numéro de "Wild’n Out", pensant que le rappeur serait le parfait client pour ce format.

Un extrait de cette émission est d'ailleurs à retrouver ici :