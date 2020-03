Lil Baby pense que le public veut un beef entre lui et DaBaby

Alors que les deux rappeurs explosent tout depuis 2019 !

Et si le succès pouvait leur jouer des tours ?

Si la polémique commence à enfler entre Lil Baby et DaBaby, c’est en partie la faute des fans des deux rappeurs.

Pour son nouvel album, "My Turn" sorti vendredi, le rappeur d’Atlanta était l’invité de Joe Budden afin de discuter pendant près d’une heure trente de ce projet, mais pas seulement ! A partir de la 34eme minute, la conversation change et le rappeur aborde sa relation avec DaBaby.

Plus tôt dans leur carrière, beaucoup de gens pensaient que les artistes étaient en beef simplement à cause des similarités entre leurs noms. Lil Baby balaye la polémique assez rapidement :

"Je ne vais pas mentir, beaucoup de gars ont essayé de me monter la tête. Je savais qu’il n’y avait pas d’embrouilles entre nous. Je n’ai jamais vraiment écouté ce que les gens disaient. Et pour être honnête, je l’avais déjà vu en concert à l’époque alors qu’il commençait à rapper."

Lil Baby révèle ensuite que les deux rappeurs avaient commencé à bosser ensemble avant que ce dernier n’explose rapidement. Et malgré la similitude entre les noms des deux artistes, rien d’autre ne peut vraiment les relier.

"Il ne me ressemble pas, et il n’essaye pas de me botter le cul. Il s’appelle juste DaBaby" ajoute le rappeur de 25 ans à son interlocuteur.

Une interview disponible juste ici :

Depuis leur récente collaboration, Lil Baby et DaBaby ont continué de bosser ensemble dans le cadre du travail. C’est d’ailleurs sur un son nommé "Baby" que les deux rappeurs s’unissent pour la compilation Control the Streets Vol. 2, avant de se retrouver il y a peu pour le remix du hit Life Is Good de Drake et Future.

N’ayez crainte, les deux rappeurs ne sont donc pas en beef et cela n’est pas au programme…