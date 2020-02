Tee Grizzley tacle Royce da 5'9" à propos d'Eminem

Tee Grizzley n'a pas apprécié que Royce da 5'9" lui coupe l'herbe sous le pied pour son feat avec Eminem.

La ville de Detroit est une ville véritablement sinistrée aux USA, avec un taux de chômage et de pauvreté parmi les plus élevés du pays. Mais du coup c'est aussi une des villes les plus incroyables en termes de vivier de rappeurs. On pense évidemment tout de suite à Eminem, ou encore Big Sean, Royce da 5'9", J Dilla, Obie Trice, Proof, ou encore des plus jeunes comme Tee Grizzley. Apparemment, la scène de la ville n'est pas aussi soudée qu'on le pensait et on a même eu droit à des échanges assez tendus de la part de Tee Grizzley envers Royca da 5'9".

En effet Tee Grizzley, jeune artiste de 25 ans avait approché Eminem pour collaborer avec lui. Ce dernier aurait refusé et on sait désormais pourquoi : à cause de Royce da 5'9", comme ce dernier l'a lui-même avoué lors d'une interview pour The Breakfast Club. Il explique qu'il a conseillé à Eminem de refuser et d'attendre que Tee Grizzley fasse grossir son buzz, pour qu'on ne dise pas qu'il a explosé grâce à Eminem. Une déclaration à laquelle le jeune rappeur a tenu à régir dans une vidéo postée sur Instagram.

Tee Grizzley fait part de son incompréhension à Royce da 5'9" : "Mec, qu'est-ce que c'est que cette merde ? T'as dit à ce gars d'attendre. Alors que ça nous aurait aidés tous les deux. Ca l'aurait fait paraître comme le Parrain de la ville et ça m'aurait donné un bon coup de main dans l'industrie". Il continue en disant que les artistes comme lui ont besoin de ce genre de reconnaissance et avoue ne pas comprendre du tout la position de Royce. Même s'il affirme n'en vouloir à personne à ce sujet.