Médine : bientôt un "Grand Paris 2" ?

Médine a enflammé Twitter avec ses sous-entendus à propos d'un "Grand Paris 2" !

Parmi les morceaux qui ont le plus marqué le rap français de ces dernières années, on pourrait sans aucun doute citer "Grand Paris", un posse cut à la française, ces morceaux qui rassemblent beaucoup de rappeurs se relayant pour découper le micro. A la baguette, on avait Médine, qui a invité sur son morceau Lartiste, Sofiane, Ninho, Lino, Alivor Seth Gueko et Youssoupha pour un titre d'anthologie qui a marqué les esprits. Par sa qualité et surtout par son message, son symbole. Trois ans plus tard, on pourrait bien avoir droit à une nouvelle version de ce track mythique !

Vous voyez qui pour le match retour, 3 ans plus tard ? Question sérieuse https://t.co/H0Aqp5Yc0w — Médine (@Medinrecords) February 27, 2020

C'est via un tweet sur son compte que Médine a enflammé la Toile en évoquant la possibilité d'un "match retour", avec visiblement des rappeurs qui seraient différents de ceux de la première version. Le rappeur du Havre a profité des trois ans du morceau pour demander à ses followers qui ils auraient envie d'entendre si jamais il faisait une nouvelle version de "Grand Paris", en précisant que la question était très sérieuse. On imagine donc qu'il a déjà commencé à y réfléchir lui de son côté et qu'on pourrait bientôt avoir droit à de la nouveauté de ce côté là.

D'autant plus que Médine est probablement en train de bosser sur son prochain projet, lui qui n'a rien sorti depuis 2018 et "Storyteller" à part quelques clips. Le timing serait donc parfait et le "Grand Paris 2" trouverait parfaitement sa place sur ce projet.