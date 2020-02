PNL : le photographe raconte le cliché sur la Tour Eiffel

Le photographe de PNL est revenu en détail sur sa collaboration avec les Deux Frères.

Si PNL s'est imposé comme un groupe aussi marquant, c'est grâce à sa musique mais aussi grâce à son travail de l'image. On a eu droit à beaucoup de clips tournés au drone dans des paysages magnifiques, mais aussi à des plans dans le tieks, toujours très travaillés aussi. Certaines photos des Deux Frères du 91 sont devenues légendaires et on le doit en grande partie à Anthony Ghnassia, 30 ans, photographe attitré du groupe. Lors d'une interview pour Hypebeast, il est revenu un peu plus en détails sur sa collaboration avec les deux stars.

Notamment sur la célèbre photo de Tariq et Nabil, Ademos et N.O.S, assis sur la Tour Eiffel, la vue perdue loin dans le ciel parisien. Après avoir simplement filmé cette tour de loin, PNL a pu la conquérir elle aussi, comme le reste de la France et du monde. Il déclare : "j’ai fait cette photo à main levée. J’ai juste eu le temps de me mettre en mode grand angle, faire le point sur eux, j’ai désaxé pour avoir toute cette perspective et j’ai pris cette photo à main levée. J’ai même pas eu le temps de voir le résultat sur le boîtier. J’ai dû redescendre immédiatement car ils allaient tourner derrière, il y avait vraiment une fenêtre de quelques minutes. En arrivant en bas, je retrouve l’équipe de production. On appuie play sur le bouton de mon appareil et on découvre le cliché. On est tombé sur ça et on s’est dit ‘ok, cette photo, ça va être historique’."

On peut dire qu'effectivement l'image a été légendaire. Le reste de l'interview est disponible ici !