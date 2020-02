Lionel D : le Minsitre de la Culture réagit !

Franck Riester, Ministre de la Culture, met tout en oeuvre pour que Lionel D soit rapatrié en France.

Ceux qui suivent l'actualité hip-hp en France ont appris la triste nouvelle cette semaine : Lionel D, pionnier du mouvement en France est décédé le 26 février, à l'âge de 61 ans. Une disparition qui a endeuillé toutes les stars du rap français, en particulier celles des années 80 et 90, qui l'ont très bien connu. L'animateur radio / rappeur de Vitry-Sur-Seine a notamment réussi à imposer le rap sur Radio Nova à un moment où ce genre était encore assez confidentiel ici. Cette perte a donc évidemment fait réagir, DJ Dee Nasty en tête, son camarade des débuts, suivi par la Scred, DJ Djel, DJ Lord Issa,...

L'un des pionniers du Hip Hop ????????, Lionel D, est décédé dans l'anonymat le plus sordide en Angleterre. Il a fini sa vie démuni sans famille pour rapatrier son corps, il risque d'être vulgairement incinéré. @franckriester @EmmanuelMacron merci d'aider au repos d'une légende fr ! RT — Raphäl Yem (@RaphalYem) February 27, 2020

L'affaire a pris un tournant encore plus dramatique quand on en a appris un peu plus : Lionel D est décédé à Londres, démuni, sans famille et dans l'anonymat. Ce qui fait que le pays s'apprêtait à incinérer le corps. Mais le gouvernement français, interpellé sur Twitter entre autres par le journaliste Raphaël Yem, a été réactif sur la question. Le Ministre de la Culture Franck Riester a lui-même pris la parole pour annoncer que ses équipes étaient actuellement en contact avec le consulat de France en Angleterre pour essayer de régler ce problème.

Lionel D était une référence pour toute une génération de rappeurs et d’amoureux du hip hop. Sa disparition suscite une vive émotion que je partage. Mes équipes sont actuellement en lien avec le @ConsulFranceUK. https://t.co/l5QHOdi6DI — Franck Riester (@franckriester) February 27, 2020

Le but de tout ça étant évidemment qu'il repose en paix à Vitry-Sur-Seine, incroyable ville de rap qui a fourni parmi les plus grandes légendes de notre hip-hop français.