Lionel D : l'émouvante lettre de Dee Nasty

Dee Nasty, collègue et ami de Lionel D, lui écrit une lettre touchante sur Facebook.

Ce mercredi 26 février, on apprenait une triste nouvelle. Le rap français a perdu un de ses piliers, pionniers et précurseurs : Lionel D. Il est mort hier à l’âge de 60 ans d’un arrêt cardiaque à Londres. Dee Nasty, son complice de toujours, lui a adressé une lettre touchante sur Facebook.

Ils étaient collègues, amis, frères. Ils animaient avec passion et fougue l’émission Deenastyle dans les années 1980 sur Radio Nova. Lionel D et Dee Nasty avaient crée un lien indéfectible. Lien qui vient d’être tristement brisé. Lionel D est mort ce mercredi 26 février. Il a laissé son compère dans une tristesse infinie. Ce dernier lui a écrit des mots forts sur Facebook. Un message aussi émouvant qu’alertant.

"Salut à tous et à toutes, je pense que c'est à moi qu'il revient de vous annoncer officiellement le décès de notre ami, mon frère Lionel Eguenta alias Lionel D", Dee Nasty commence cette lettre en confirmant cette triste nouvelle. On l’avait appris plus tôt dans la soirée, mais les circonstances de son décès restaient troubles. Et c’est le DJ qui a tenu à expliquer les raisons de sa disparition. Il affirme : "Il s'est présenté aux urgences du Princess Royal University Hospital pour des douleurs violentes à l'estomac puis s'est effondré soudainement victime d'un infarctus. En tout cas son coeur a lâché et il n'a pas pu être réanimé".

L’artiste poursuit en expliquant que ça faisait 20 ans, que son ami vivait à Londres, mais que ses plans étaient sur le point de changer. Il écrit : "Il vivait à Londres depuis le début des années 2000 principalement à cause de l'hostilité du milieu Hip Hop français à son égard. Il venait juste de faire les démarches auprès du Consulat de France pour obtenir un passeport dans le but de revenir en France où il espérait enfin refaire sa vie".

Dee Nasty continue avec des propos assez étonnants et inquiétants. Il soutient que Lionel D, n’ayant plus personne dans son entourage à Londres, est considéré comme "un vulgaire clandestin et pourrait être incinéré dans les jours qui viennent et ses cendres jetées avec celles des précaires anonymes". Il tire la sonnette d’alarme. Selon lui, cette situation n’est "pas acceptable et surtout très injuste pour quelqu'un que la vie n'a pas gâté ni épargné". Il ajoute : "Que sa mort soit digne et à la hauteur de l'artiste qu'il fut", cette phrase ressort et raisonne en nous tous. Dee Nasty est inquiet, triste, en colère. Son ami est parti et il ne recevra peut-être pas les hommages qu’il mérite.

Cette lettre doit faire échos et réagir qui de droit, à savoir "les personnes qui ont le poids et le pouvoir (qu’il n’a) pas (ministère de la Culture ? et autres institutions".

Il conclut en disant qu’il tiendra ses fans au courant des avancées.

On espère que ces mots ont été transmis aux bonnes personnes et que Lionel D puisse reposer en paix.