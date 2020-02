Eminem lance le Godzilla Challenge sur les réseaux sociaux

Eminem a lancé le #GodzillaChallenge sur ses réseaux.

Eminem veut voir si quelqu’un peut reproduire la prestation ultra rapide qu'il réalise dans son titre "Godzilla". Slim Shady a donc lancé le hashtag #Godzillachallenge sur ses réseaux. A vous de jouer !

Qui veut défier Eminem ? C’est la question qui se pose sur les réseaux en ce moment. Celui qui est en guerre avec Nick Cannon a lancé le hashtag #Godzillachallenge. Le but ? Battre son fameux record de vitesse dans son titre "Godzilla", le son emblématique de son nouvel album à succès "Music To Be Murdered By".

Depuis la sortie de son album, l’attention est braquée sur le morceau "Godzilla" en feat avec Juice WRLD. Effectivement, dans ce titre Slim Shady bat un record phénoménal. Em’ rappe 229 mots en 30 secondes, soit 339 syllabes, ce qui fait 11,3 syllabes par seconde, un exploit ! Et c’est cette performance incroyable qui le pousse à défier ses fans. Qui pourra faire comme lui (ou même mieux) ?



Eminem n’a pas annoncé quels prix seront donnés aux gagnants, mais tous les fans ou amateurs (ou même pros) capables de réussir le défi sont sûrs d’obtenir un coup de pouce et un big repost de l'artiste. Il faut savoir que Slim Shady a 86 millions de likes sur Facebook, plus de 28 millions de followers sur Instagram et 23 millions d’utilisateurs sur Twitter.

La fame est à portée de main, ou plutôt de rappe... Foncez !