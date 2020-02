Meek Mill rend hommage à Pop Smoke

Un nouvel hommage accordé à Pop Smoke, Meek Mill s'exprime...

Après la mort brutale de Pop Smoke le 19 février dernier, le rap game ne cesse de lui rendre hommage. Et pour cause, le rappeur, originaire de Brooklyn, était présenté comme la relève de New-York. Alors qu'il cartonné avec son projet "Meet The Woo 2" et le morceau "Dior", il a été assassiné par balles dans une résidence d'Hollywood Hills pendant un cambriolage présumé, le rappeur n'avait que 20 ans.

Depuis la triste nouvelle, beaucoup d'artistes ont montré leur respect et leur soutien à Pop Smoke et ses proches. Parmi eux, Travis Scott et Nicki Minaj avec qui il a travaillé, mais également des rappeurs français comme SCH ou Hamza.

De plus, un des artistes qui connaissait bien et personnellement Pop Smoke est Meek Mill. Encore attristé par la disparition de Nipsey Hussle, Meek rend hommage au petit prodige Smoke dans un post Instragram. Le dessin du rappeur est réalisé sur une page de dictionnaire, d'autant plus signicatif pour un artiste.

Les pertes dans le hip-hop US se multiplient ces derniers mois, les destins brisées s'enchainent et beaucoup de rappeurs ont dénoncé cela. Plus récemment, la collaboration "Hunting Season" entre Pusha T et Jadakiss a été retirée des plateformes de streamings en respect pour Pop Smoke. Pusha T explique son choix sur les réseaux sociaux en publiant les mots suivants : "Tout l'amour et le plus grand respect pour @jadakiss et la mémoire de mon ami @icepicjay à nouveau RIP @realpopsmoke et mes condoléances à la famille..."