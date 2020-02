Ninho fait des mystères !

Ninho supprime toutes ses photos Instagram et lâche un message mystérieux.

Samedi 22 février, Ninho a intrigué la planète Instagram. Le rappeur le plus coté du moment a supprimé toutes ses photos et vidéos pour les remplacer par des images pour le moins énigmatiques.

Ninho qu’est-ce que tu prépares ? Elles sont passées où tes photos sur Instagram ? C’est bien simple, le feed du rappeur est devenu plus que mystérieux. Il a enlevé toutes ses publications et les a remplacé par neuf vidéos assez étranges. Une sorte de clip animé sur fond noir avec au centre une inscription : "C’est nwar nwar de l’autre côté".



Ca fait des jours que des rumeurs autour d’une possible collaboration entre Ninho, Damso et Nekfeu enflamment les réseaux. Alors doit-on faire un lien ? Probablement. De plus, Ninho et Nekfeu ont été vus en studio ensemble il y a quelques temps. Et est-ce que vous vous souvenez de “De l’autre côté” ? Ca ne vous rappelle rien ? Nous on a fait direct le lien avec son featuring avec l’ancien des 1995 qui se trouvait dans l’album "Comme prévu" lâché en 2017.

Pour l’instant on en sait pas plus mais on pense qu'il s'agit de la sortie de son projet "M.I.L.S 3" dont on parle depuis plusieurs semaines déjà. Et ce serait logique. Celui qui est à l'aise dans le "6.3" avec Naps avait même teasé le futur opus fin janvier en dévoilant un extrait en exclusivité. Et d'autres inédits sortent aussi petit à petit...

Dès qu’on en sait plus, on vous le dira évidemment…